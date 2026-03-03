Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Обран с беседе затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен, сообщает пресс-служба Кремля.