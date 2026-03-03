https://ria.ru/20260303/vengriya-2078175497.html
Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ
Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Обран с беседе затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:35:00+03:00
2026-03-03T13:35:00+03:00
2026-03-03T16:33:00+03:00
венгрия
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
https://ria.ru/20260303/putin-2078172936.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Венгрия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ
Путин и Орбан обсудили мобилизованных в ВСУ венгров, попавших в плен