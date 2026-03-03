Рейтинг@Mail.ru
Зимний сезон "Вместе теплее" завершился на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 03.03.2026
14:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/vdnkh-2078189326.html
Зимний сезон "Вместе теплее" завершился на ВДНХ в Москве
Зимний сезон "Вместе теплее" завершился на территории ВДНХ, центром притяжения стал каток, сообщает пресс-служба выставки. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:11:00+03:00
2026-03-03T14:11:00+03:00
москва, вднх, катки
Москва, ВДНХ, Катки
Зимний сезон "Вместе теплее" завершился на ВДНХ в Москве

На столичной ВДНХ закончился зимний сезон "Вместе теплее"

© Фото : пресс-служба АО "ВДНХ"Каток на ВДНХ в Москве
Каток на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : пресс-служба АО "ВДНХ"
Каток на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зимний сезон "Вместе теплее" завершился на территории ВДНХ, центром притяжения стал каток, сообщает пресс-служба выставки.
Прошедшей зимой ВДНХ вновь стала частью столичного проекта "Зима в Москве".
В сезоне 2025-2026 площадь ледового покрытия катка составила более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно почти 5 тысяч человек могли кататься здесь вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". В этом сезоне для гостей катка ВДНХ разных возрастов и с разными интересами была подготовлена насыщенная программа — более 150 развлекательных мероприятий и спортивных активностей.
Событийная программа включала утренние зарядки, школу детского катания, выступления именитых фигуристов, спортивные праздники и игры, ночные катания, тематические развлекательные программы и проекты с диджеями. Как и в прошлом сезоне, у посетителей была возможность посмотреть на шоу и хоккейные матчи с трибун. Рядом с павильоном проката №3 работала ледовая арена для игры в хоккей и лазертаг.
Свою работу каток начал 25 ноября. Открытие нового зимнего сезона было ознаменовано праздничной программой "Дарим мечту".
Настоящим украшением зимнего сезона стало празднование Нового года. На катке праздничную программу открыл фантастический шоу-балет, а продолжила сказка на льду с диджей-сетами, показательными шоу, а также музыкальными выступлениями.
В дни зимних каникул посетителей катка ждала встреча с героями балета Чайковского "Лебединое озеро". Кульминацией программы стало грандиозное гала-шоу, в котором принял участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
В течение всего зимнего сезона на катке проходили вечерние тематические развлекательные программы, специальные ночные сеансы катания, а также диджей-сеты в медиарубке.
Для поклонников спорта и здорового образа жизни в течение всего сезона проводились зарядки на льду. Отметили Всемирный день катания на коньках и День хоккея.
На катке в парке "Останкино" на базе клуба "ВДНХ-Юниор" проходили тренировки по хоккею для детей. Принять участие в занятиях мог любой желающий в возрасте от четырех до 14 лет. Также на выставке страны проходили занятия в рамках проекта "Мой спортивный район". На катке ВДНХ и на катке в парке "Останкино" профессиональные тренеры учили кататься на коньках всех желающих в возрасте от 10 лет.
В декабре прошлого года рядом с катком работал уникальный благотворительный проект "Включайся. Несекретная служба Деда Мороза". Он помог собрать деньги на приобретение спортивного инвентаря и средств реабилитации для подопечных детских домов, реабилитационного центра "Преодоление" и благотворительного фонда "Линия жизни".
Проект "Зима в Москве" направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину.
Реклама, АО "ВДНХ", ИНН 7717037582, erid: F7NfYUJCUneTUxqko7nD.
 
