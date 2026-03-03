Рейтинг@Mail.ru
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
19:25 03.03.2026 (обновлено: 19:46 03.03.2026)
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерном объекте в Натанзе, подвергшегося ударам США и Израиля, сообщила Организация по атомной энергии... РИА Новости, 03.03.2026
2026
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля

ОАЭИ: утечек на ядерном объекте в Натанзе в Иране после ударов США и Израиля нет

© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерном объекте в Натанзе, подвергшегося ударам США и Израиля, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Никаких утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. В связи с этим никакой угрозы жителям прилегающих к объекту районов нет. Ситуация, с точки зрения радиоактивной безопасности, стабильная и под полным контролем", - говорится в заявлении.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На иранской АЭС находятся 639 российских специалистов
Вчера, 16:31
Ранее власти Ирана заявили, что США И Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана.
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе.
Сам объект уже подвергался ударам в июне 2025 года во время конфликта с Израилем, к которому также подключились США. После этого в Иране заявили, что не обогащают уран.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Удар по АЭС "Бушер" стал бы региональной катастрофой, заявил Лихачев
Вчера, 18:18
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
