На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерном объекте в Натанзе, подвергшегося ударам США и Израиля, сообщила Организация по атомной энергии... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:25:00+03:00
2026-03-03T19:25:00+03:00
2026-03-03T19:46:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
ОАЭИ: утечек на ядерном объекте в Натанзе в Иране после ударов США и Израиля нет