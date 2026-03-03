https://ria.ru/20260303/ustanovka-2078120392.html
ВС России уничтожили украинскую артиллерийскую установку в ДНР
ВС России уничтожили украинскую артиллерийскую установку в ДНР
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" боевиков ВСУ РИА Новости, 03.03.2026
ВС России уничтожили украинскую артиллерийскую установку в ДНР
