США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов - РИА Новости, 03.03.2026
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов
США уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников и военные аэродромы Ирана, утверждает Центральное командование... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:53:00+03:00
2026-03-03T07:53:00+03:00
2026-03-03T07:57:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире
иран
израиль
сша
иран
израиль
Новости
ru-RU
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов
Центральное командование США заявило об уничтожении командных пунктов Ирана