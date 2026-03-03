Рейтинг@Mail.ru
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 03.03.2026 (обновлено: 07:57 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/unichtozhenie-2078084236.html
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов - РИА Новости, 03.03.2026
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов
США уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников и военные аэродромы Ирана, утверждает Центральное командование... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:53:00+03:00
2026-03-03T07:57:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908994_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9958e201bc480e565db0bd2adf35e79.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908994_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ad2d65daf9774da6160951572aa81696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире, иран, израиль
Военная операция США и Израиля против Ирана, США, В мире, Иран, Израиль
США заявили об уничтожении иранских командно-контрольных пунктов

Центральное командование США заявило об уничтожении командных пунктов Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников и военные аэродромы Ирана, утверждает Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).
"Силы США уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников, а также военные аэродромы в ходе продолжающихся операций", - написало командование в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
Военная операция США и Израиля против ИранаСШАВ миреИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала