Ульянов считает, что переговоры по иранскому досье возобновятся нескоро

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Недоговороспособность США не позволяет надеяться на возобновление переговоров по иранскому ядерному досье, но не исключено, что рано или поздно они могут начаться, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.