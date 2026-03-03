Рейтинг@Mail.ru
Ульянов считает, что переговоры по иранскому досье возобновятся нескоро
19:38 03.03.2026
Ульянов считает, что переговоры по иранскому досье возобновятся нескоро
2026-03-03T19:38:00+03:00
2026-03-03T19:38:00+03:00
В мире, США, Россия, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов считает, что переговоры по иранскому досье возобновятся нескоро

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Недоговороспособность США не позволяет надеяться на возобновление переговоров по иранскому ядерному досье, но не исключено, что рано или поздно они могут начаться, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Вчера в одном из интервью я назвал это недоговороспособностью США применительно к иранской ядерной программе. Это оценка соответствует действительности. С американцами разговаривать на эту тему, как показывает практика, большого смысла не имеет. По крайней мере, пока", - сказал Ульянов в эфире Первого канала.
При этом он не исключил, что рано или поздно переговоры могут возобновиться.
"Рано или поздно, как мне кажется, переговоры все-таки возобновятся. Хотя бы потому, что иранцам важно обеспечить снятие санкций. А снятие санкций будет возможно только если Иран и США найдут приемлемые для обеих сторон варианты решения вопроса по ядерной программе Ирана", - добавил Ульянов.
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов
В мире, США, Россия, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала