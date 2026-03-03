На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 30 января избрал Дейнеко меру пресечения в виде залога в размере 233 тысячи долларов. Еще одному фигуранту дела - начальнику отдела пункта пропуска госпогранслужбы - назначили залог в размере 2 миллионов гривен (46,6 тысячи долларов). В начале февраля залог за Дейнеко был внесен.