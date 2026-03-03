На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бывший глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции, мобилизован, он возглавил Луганский погранотряд, сообщил представитель госпогранслужбы Андрей Демченко.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 30 января избрал Дейнеко меру пресечения в виде залога в размере 233 тысячи долларов. Еще одному фигуранту дела - начальнику отдела пункта пропуска госпогранслужбы - назначили залог в размере 2 миллионов гривен (46,6 тысячи долларов). В начале февраля залог за Дейнеко был внесен.
"Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации. В соответствии с положением о прохождении военной службы в госпогранслужбе Украины он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда".
Он уточнил, что Дейнеко призван на должность в боевую бригаду.
Двадцать второго января Дейнеко и еще двум чиновникам ведомства были предъявлены обвинения в подстрекательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенном должностным лицом. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), подозреваемые получали неправомерную выгоду от незаконной переправки сигарет с Украины в ЕС. По данным следствия, схема действовала с 2023 года. В НАБУ отмечают, что в переправке контрабанды через границу были задействованы владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе, что позволяло избежать досмотра их автомобилей на границе.