На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078318571.html
На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы
На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы - РИА Новости, 03.03.2026
На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы
Бывший глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции, мобилизован, он возглавил Луганский погранотряд, сообщил представитель... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:21:00+03:00
2026-03-03T22:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
европа
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
украина
европа
украина, европа, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз
На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы

Экс-главу погранслужбы Украины Дейнеко возглавил Луганский погранотряд

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / SOPA Images/Francisco Richart
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бывший глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции, мобилизован, он возглавил Луганский погранотряд, сообщил представитель госпогранслужбы Андрей Демченко.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 30 января избрал Дейнеко меру пресечения в виде залога в размере 233 тысячи долларов. Еще одному фигуранту дела - начальнику отдела пункта пропуска госпогранслужбы - назначили залог в размере 2 миллионов гривен (46,6 тысячи долларов). В начале февраля залог за Дейнеко был внесен.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На Украине трое врачей оформили фиктивную инвалидность 56 военнообязанным
Вчера, 18:48
"Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации. В соответствии с положением о прохождении военной службы в госпогранслужбе Украины он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда".
Он уточнил, что Дейнеко призван на должность в боевую бригаду.
Двадцать второго января Дейнеко и еще двум чиновникам ведомства были предъявлены обвинения в подстрекательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенном должностным лицом. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), подозреваемые получали неправомерную выгоду от незаконной переправки сигарет с Украины в ЕС. По данным следствия, схема действовала с 2023 года. В НАБУ отмечают, что в переправке контрабанды через границу были задействованы владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе, что позволяло избежать досмотра их автомобилей на границе.
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Евросоюз
 
 
