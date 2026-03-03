Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций
19:57 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078298351.html
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций

© AP Photo / Mstyslav ChernovЗуевская ТЭС на востоке Украины
Зуевская ТЭС на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает использовать для восстановления поврежденных теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) оборудование от выведенных из эксплуатации европейских ТЭС и ТЭЦ, сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
"Мы договорились с партнерами на предыдущем энергетическом "Рамштайне" о передаче оборудования со списанных европейских станций. Украинские технические комиссии посетили Латвию, Австрию и Германию. В Латвии Рижская ТЭЦ подлежит разборке. Блоки из нее мы доставим в Украину для ремонтов ряда наших ТЭЦ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские специалисты также осматривают две угольные ТЭС в Германии и две теплоэлектроцентрали в Австрии.
"Есть еще ряд восточноевропейских стран, которые готовы предоставить для Украины списанные угольные или газовые станции. Это оборудование будет использовано для быстрого восстановления украинских энергообъектов", - добавил Шмыгаль.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Министерство энергетики Украины в ноябре 2025 года сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.
