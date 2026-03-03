Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает использовать для восстановления поврежденных теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) оборудование от выведенных из эксплуатации европейских ТЭС и ТЭЦ, сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

Австрию и "Мы договорились с партнерами на предыдущем энергетическом "Рамштайне" о передаче оборудования со списанных европейских станций. Украинские технические комиссии посетили Латвию Германию . В Латвии Рижская ТЭЦ подлежит разборке. Блоки из нее мы доставим в Украину для ремонтов ряда наших ТЭЦ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские специалисты также осматривают две угольные ТЭС в Германии и две теплоэлектроцентрали в Австрии.

"Есть еще ряд восточноевропейских стран, которые готовы предоставить для Украины списанные угольные или газовые станции. Это оборудование будет использовано для быстрого восстановления украинских энергообъектов", - добавил Шмыгаль.