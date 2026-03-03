https://ria.ru/20260303/ukraina-2078298351.html
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций - РИА Новости, 03.03.2026
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций
Украина рассчитывает использовать для восстановления поврежденных теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) оборудование от выведенных из... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:57:00+03:00
2026-03-03T19:57:00+03:00
2026-03-03T19:57:00+03:00
в мире
украина
латвия
австрия
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907597_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_87f8fa420683087adc5d58c71881b0e0.jpg
https://ria.ru/20260302/grossi-2077926390.html
украина
латвия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907266_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9bfcdd4b393fd15c78e5612163195d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, латвия, австрия, денис шмыгаль
В мире, Украина, Латвия, Австрия, Денис Шмыгаль
Киев хочет ремонтировать ТЭС оборудованием разобранных европейских станций
Шмыгаль: для ремонта ТЭС на Украине доставят оборудование со старых станций ЕС
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает использовать для восстановления поврежденных теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) оборудование от выведенных из эксплуатации европейских ТЭС и ТЭЦ, сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
"Мы договорились с партнерами на предыдущем энергетическом "Рамштайне" о передаче оборудования со списанных европейских станций. Украинские технические комиссии посетили Латвию
, Австрию
и Германию
. В Латвии Рижская ТЭЦ подлежит разборке. Блоки из нее мы доставим в Украину
для ремонтов ряда наших ТЭЦ", - написал Шмыгаль
в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские специалисты также осматривают две угольные ТЭС в Германии и две теплоэлектроцентрали в Австрии.
"Есть еще ряд восточноевропейских стран, которые готовы предоставить для Украины списанные угольные или газовые станции. Это оборудование будет использовано для быстрого восстановления украинских энергообъектов", - добавил Шмыгаль.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Министерство энергетики Украины в ноябре 2025 года сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.