В США заявили, что продолжают работать над урегулированием на Украине
В США заявили, что продолжают работать над урегулированием на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
В США заявили, что продолжают работать над урегулированием на Украине
Переговорная команда США продолжает работать над урегулированием украинского конфликта, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:36:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
В США заявили, что продолжают работать над урегулированием на Украине
Колби: переговорная команда США продолжает работу над урегулированием на Украине