Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
16:17 03.03.2026
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Страны ЕС жестко сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники. В материале отмечается, что против... РИА Новости, 03.03.2026
2026
украина, в мире, франция, германия, евросоюз
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ

Reuters: страны ЕС сопротивляются ускоренному вступлению Украины в союз

Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Страны ЕС жестко сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что против выступают лидеры Франции и Германии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Новое заявление Зеленского вывело из себя Запад
Вчера, 14:58
"Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", — сказал неназванный западноевропейский чиновник.

Эти страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами, пишет агентство.

"Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", — заявил один из дипломатов ЕС.

Цель Зеленского вступить в ЕС до 2027 года — нереалистична, констатирует Reuters.

Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 10:12
 
