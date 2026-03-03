Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Страны ЕС жестко сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что против выступают лидеры Франции и Германии.
"Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", — сказал неназванный западноевропейский чиновник.
Эти страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами, пишет агентство.
"Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", — заявил один из дипломатов ЕС.
Цель Зеленского вступить в ЕС до 2027 года — нереалистична, констатирует Reuters.
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
