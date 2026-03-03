Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший военный ВСУ убеждал сына погибшего военнослужащего "решить вопрос" с получением гарантированной государством выплаты, за это требовал 27 тысяч долларов, сообщил офис генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 23 тысячи долларов. Бывшему военному предъявлено обвинение по уголовной статье о злоупотреблении влиянием. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.