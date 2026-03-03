Рейтинг@Mail.ru
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 03.03.2026
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов
украина, винницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов

Экс-военный ВСУ вымогал деньги у сына погибшего бойца для получения выплаты

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший военный ВСУ убеждал сына погибшего военнослужащего "решить вопрос" с получением гарантированной государством выплаты, за это требовал 27 тысяч долларов, сообщил офис генерального прокурора Украины.
"Правоохранители разоблачили бывшего военнослужащего… Убеждал сына погибшего военного, что может повлиять на результаты служебного расследования по поводу обстоятельств гибели его отца. Речь шла о подтверждении отсутствия нарушений во время прохождения службы, а именно решения, от которого зависело получение семьей гарантированного государством единовременного пособия. Подозреваемый требовал… сначала 1,5 миллиона гривен (34,6 тысячи долларов – ред.), впоследствии уменьшив сумму до 1,2 миллиона гривен (27,7 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины
19 февраля, 11:01
Как сообщило ведомство, подозреваемый настоял на передаче ему денег после того, как семья погибшего получила выплату. Правоохранители 25 февраля задокументировали получение им части денег в размере 11,5 тысячи долларов, около города Бар Винницкой области. Фигурант попросил потерпевшего положить деньги в коробку и отнести в местный магазин, откуда их забрала жена обвиняемого и передала ему. После передачи средств мужчина был задержан.
По данным ведомства, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 23 тысячи долларов. Бывшему военному предъявлено обвинение по уголовной статье о злоупотреблении влиянием. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
2 марта, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВинницкая областьВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала