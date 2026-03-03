Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 03.03.2026
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение "вооруженного врага", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине

Лавров: соглашение по Украине не должно включать сохранение вооруженного врага

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение "вооруженного врага", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Соглашаться на прекращение боевых действий в условиях, когда это включает в себя сохранение вооруженного Европой твоего врага, и врага, которого Европа нацеливает на новую войну против России, – ну, наверное, это прямо противоречит нашим интересам и здравому смыслу", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
