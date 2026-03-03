https://ria.ru/20260303/ukraina-2078170775.html
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение "вооруженного врага", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: соглашение по Украине не должно включать сохранение вооруженного врага