Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 03.03.2026 (обновлено: 13:23 03.03.2026)
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине не меняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Трамп в отличие от предыдущего американского президента назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин эскалации, призвал забыть о членстве Киева в Альянсе, а также признал реалии на земле - мнение людей, которых киевский режим расценивал как террористов и называл "существами", о том, что они хотят строить судьбу в составе России.
"Я не буду вдаваться в детали, но то, что обозначенные мной позиции администрации Трампа сохраняются, - это я могу признать и могу подтвердить. Они были по сути дела закреплены в пониманиях Анкориджа", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАСергей ЛавровВ мире
 
 
