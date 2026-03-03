https://ria.ru/20260303/ukraina-2078166822.html
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине не меняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:01:00+03:00
2026-03-03T13:01:00+03:00
2026-03-03T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077740199.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
Лавров: позиция администрации Трампа по Украине не меняется