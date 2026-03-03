Рейтинг@Mail.ru
12:21 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078150075.html
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
2026-03-03T12:21:00+03:00
2026-03-03T12:21:00+03:00
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"

Сийярто: Украина не возобновляет транзит по "Дружбе" по политическим причинам

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Украина не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, хотя это не одолжение с ее стороны, а контрактное обязательство, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ситуация такова, что сегодня Владимир Зеленский не возобновляет поставки по политическим причинам... Вообще-то они не оказывают услугу, а наживаются огромными деньгами на транзитных сборах. Это их договорное обязательство", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "четко гласит, что Украина не может ставить под угрозу безопасность энергоснабжения стран-членов ЕС", поэтому указания блокировать российскую нефть Киев явно получает из Брюсселя.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
2 марта, 15:31
 
