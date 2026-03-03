Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Украина не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, хотя это не одолжение с ее стороны, а контрактное обязательство, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ситуация такова, что сегодня Владимир Зеленский не возобновляет поставки по политическим причинам... Вообще-то они не оказывают услугу, а наживаются огромными деньгами на транзитных сборах. Это их договорное обязательство", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.