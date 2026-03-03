Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Украина не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, хотя это не одолжение с ее стороны, а контрактное обязательство, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.