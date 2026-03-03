Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Резкий рост цен на бензин на Украине можно будет наблюдать в ближайшее время из-за ситуации вокруг Ближнего Востока, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин.
"Цены на АЗС уже выросли на 1 гривну (1,79 рублей – ред.) за выходные. На этой неделе могут добавить еще гривну, а дальше — все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана. Если нефть удержится ниже 80 долларов за баррель, рост цен на Украине может составить около 5 гривен (8,95 рублей - ред.) за литр. Если же нефть превысит 100 долларов за баррель, бензин и дизель могут подорожать уже на 10 гривен (17,9 рублей - ред.)", - приводит слова Лёушкина агентство УНИАН.
По его словам, бензин на Украине будет расти со скоростью 1–2 гривны в неделю до "момента определенности" с Ираном. "Мы потеряли 20% рынка… В случае разрядки конфликта в течение трех-четырех недель цены могут снизиться на 2-3 гривны. Но полного возврата к прежнему уровню ждать не стоит", - добавил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США, назвав этот шаг правильным решением.