Рейтинг@Mail.ru
Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078134476.html
Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин
Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин - РИА Новости, 03.03.2026
Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин
Резкий рост цен на бензин на Украине можно будет наблюдать в ближайшее время из-за ситуации вокруг Ближнего Востока, заявил эксперт и основатель логистической... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:34:00+03:00
2026-03-03T11:34:00+03:00
в мире
иран
украина
сша
дмитрий леушкин
владимир зеленский
военная операция сша и израиля против ирана
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153260/21/1532602164_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47dbbc9b4f131914ba04571180d358bd.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
https://ria.ru/20260303/iran-2077997549.html
иран
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153260/21/1532602164_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_9a560e8f6fdc347ee7a3db79d735cf70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, украина, сша, дмитрий леушкин, владимир зеленский, военная операция сша и израиля против ирана, бензин
В мире, Иран, Украина, США, Дмитрий Леушкин, Владимир Зеленский, Военная операция США и Израиля против Ирана, Бензин
Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин

Лёушкин: на Украине может резко подорожать бензин из-за событий вокруг Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАЗС на Ураине
АЗС на Ураине - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
АЗС на Ураине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Резкий рост цен на бензин на Украине можно будет наблюдать в ближайшее время из-за ситуации вокруг Ближнего Востока, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин.
"Цены на АЗС уже выросли на 1 гривну (1,79 рублей – ред.) за выходные. На этой неделе могут добавить еще гривну, а дальше — все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана. Если нефть удержится ниже 80 долларов за баррель, рост цен на Украине может составить около 5 гривен (8,95 рублей - ред.) за литр. Если же нефть превысит 100 долларов за баррель, бензин и дизель могут подорожать уже на 10 гривен (17,9 рублей - ред.)", - приводит слова Лёушкина агентство УНИАН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
По его словам, бензин на Украине будет расти со скоростью 1–2 гривны в неделю до "момента определенности" с Ираном. "Мы потеряли 20% рынка… В случае разрядки конфликта в течение трех-четырех недель цены могут снизиться на 2-3 гривны. Но полного возврата к прежнему уровню ждать не стоит", - добавил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США, назвав этот шаг правильным решением.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
Вчера, 08:00
 
В миреИранУкраинаСШАДмитрий ЛеушкинВладимир ЗеленскийВоенная операция США и Израиля против ИранаБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала