Украинский эксперт спрогнозировал резкий рост цен на бензин

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Резкий рост цен на бензин на Украине можно будет наблюдать в ближайшее время из-за ситуации вокруг Ближнего Востока, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин.

По его словам, бензин на Украине будет расти со скоростью 1–2 гривны в неделю до "момента определенности" с Ираном. "Мы потеряли 20% рынка… В случае разрядки конфликта в течение трех-четырех недель цены могут снизиться на 2-3 гривны. Но полного возврата к прежнему уровню ждать не стоит", - добавил эксперт.