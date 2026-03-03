МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове было слышно взрыв", — говорится в публикации в его Telegram.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18