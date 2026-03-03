Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск "Центр" с позывным "Артист".

По его словам, основная работа расчетов ведется на красноармейском направлении - в районах Родинского и Белицкого.

"В Белицком обнаружили пункт управления БПЛА в школе - они там базировались, регулярно фиксировали подвоз техники и оборудования. Мы наносили удары до тех пор, пока цель не была поражена", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что операторы беспилотных систем с применением дронов самолетного типа "Молния" уничтожили четыре точки взлета БПЛА в лесополосах. По его словам, в этих районах также выявлялись позиции запуска беспилотников с установленными антеннами и мачтами связи, которые впоследствии были поражены.