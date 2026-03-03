Рейтинг@Mail.ru
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 03.03.2026
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе
ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск "Центр" с позывным "Артист".
По его словам, основная работа расчетов ведется на красноармейском направлении - в районах Родинского и Белицкого.
"В Белицком обнаружили пункт управления БПЛА в школе - они там базировались, регулярно фиксировали подвоз техники и оборудования. Мы наносили удары до тех пор, пока цель не была поражена", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что операторы беспилотных систем с применением дронов самолетного типа "Молния" уничтожили четыре точки взлета БПЛА в лесополосах. По его словам, в этих районах также выявлялись позиции запуска беспилотников с установленными антеннами и мачтами связи, которые впоследствии были поражены.
"(Число) вылетов было не ограничено, пока не поразим цель, чтобы увидели, что все - цель не актуальна больше", – добавил он.
