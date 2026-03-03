https://ria.ru/20260303/ukraina-2078067282.html
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе - РИА Новости, 03.03.2026
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе
ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:04:00+03:00
2026-03-03T04:04:00+03:00
2026-03-03T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260301/ukraina-2077574956.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе
Российские военные обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ в школе в Белицком
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск "Центр" с позывным "Артист".
По его словам, основная работа расчетов ведется на красноармейском направлении - в районах Родинского и Белицкого.
"В Белицком обнаружили пункт управления БПЛА в школе - они там базировались, регулярно фиксировали подвоз техники и оборудования. Мы наносили удары до тех пор, пока цель не была поражена", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что операторы беспилотных систем с применением дронов самолетного типа "Молния" уничтожили четыре точки взлета БПЛА в лесополосах. По его словам, в этих районах также выявлялись позиции запуска беспилотников с установленными антеннами и мачтами связи, которые впоследствии были поражены.
"(Число) вылетов было не ограничено, пока не поразим цель, чтобы увидели, что все - цель не актуальна больше", – добавил он.