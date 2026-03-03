Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер оказались озадачены, когда иранская делегация сообщила им о своем неотъемлемом праве на обогащение урана.