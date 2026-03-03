Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана
06:36 03.03.2026 (обновлено: 09:04 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/uitkoff-2078079854.html
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер оказались озадачены, когда иранская делегация сообщила им о... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:36:00+03:00
2026-03-03T09:04:00+03:00
Уиткофф объяснил, почему было невозможно заключить сделку с Ираном
Уиткофф объяснил, почему было невозможно заключить сделку с Ираном
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана

Уиткофф заявил, что его озадачила позиция Ирана о праве на обогащение урана

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер оказались озадачены, когда иранская делегация сообщила им о своем неотъемлемом праве на обогащение урана.
"Они затем заявили,... что неотъемлемое право на обогащение будет их отправной точкой. И мы с Джаредом просто посмотрели друг на друга в недоумении", - сообщил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"США не выдержат". На Западе высказались о стратегии Ирана
Вчера, 05:11
Уиткофф также заявил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, и третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Вчера, 06:06
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Стив УиткоффДжаред КушнерАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
