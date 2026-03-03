Рейтинг@Mail.ru
03.03.2026
06:06 03.03.2026
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном

Уиткофф: США потеряли надежду на сделку с Ираном во втором раунде переговоров

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
"Мы отправились туда, мы пытались заключить справедливую сделку с ними. И было совершенно ясно, что это невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им последний шанс", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
Вчера, 05:50
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
