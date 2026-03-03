https://ria.ru/20260303/uitkoff-2078077057.html
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном - РИА Новости, 03.03.2026
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:06:00+03:00
2026-03-03T06:06:00+03:00
2026-03-03T06:06:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
стив уиткофф
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078075413.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7649fc7ebd89cbbce369c92a1b5b614b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), стив уиткофф, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Уиткофф: США потеряли надежду на сделку с Ираном во втором раунде переговоров
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
"Мы отправились туда, мы пытались заключить справедливую сделку с ними. И было совершенно ясно, что это невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им последний шанс", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News
.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.