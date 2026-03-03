Рейтинг@Mail.ru
Пять военных погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану
09:22 03.03.2026
Пять военных погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану
Пять военных погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260303/ksir-chto-eto-takoe-istoriya-sozdaniya-2077970974.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пять военных погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану

ISNA: при ударах США и Израиля по Ирану погибли пять бойцов КСИР

Последствия удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Последствия удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Пять бойцов военно-воздушных и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли в результате ударов США и Израиля по южной иранской провинции Бушер, сообщает агентство ISNA.
"В результате атак США и Израиля по районам Джам и Даййер провинции Бушер погибли 5 бойцов ВВС и ВМС КСИР", - говорится в сообщении.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
Вчера, 11:11
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00
 
