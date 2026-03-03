https://ria.ru/20260303/udar-2078290545.html
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране
США и Израиль нанесли удар по территории аэропорта Мехрабад в Тегеране, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:14:00+03:00
2026-03-03T19:14:00+03:00
2026-03-03T19:49:00+03:00
