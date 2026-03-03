Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 03.03.2026 (обновлено: 19:49 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/udar-2078290545.html
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 03.03.2026
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране
США и Израиль нанесли удар по территории аэропорта Мехрабад в Тегеране, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:14:00+03:00
2026-03-03T19:49:00+03:00
сша
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296819_0:413:560:728_1920x0_80_0_0_a1c949106d2b6d9cd8c1f11fd52f87dc.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078290226.html
сша
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296819_0:360:560:780_1920x0_80_0_0_b1d3855a8d5994c863fafc047d879efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, тегеран (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран
США, Тегеран (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран
США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране

Mehr: США и Израиль ударили по аэропорту Мехрабад в Тегеране

© Кадр видео из соцсетейАтака на аэропорт Мехрабад в Тегеране
Атака на аэропорт Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Атака на аэропорт Мехрабад в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по территории аэропорта Мехрабад в Тегеране, сообщило агентство Mehr.
Других подробностей агентство не привело, но показало кадры с поднимающимися столбами дыма.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США и Израилю придется скоро завершить войну, заявило Минобороны Ирана
Вчера, 19:13
 
СШАТегеран (город)ИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала