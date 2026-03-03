https://ria.ru/20260303/udar-2078216264.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному иранскому командиру
ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному иранскому командиру
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по "высокопоставленному" иранскому командиру в Тегеране. РИА Новости, 03.03.2026
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
сша
