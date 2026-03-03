https://ria.ru/20260303/udar-2078203987.html
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута - РИА Новости, 03.03.2026
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута
Жилые здания в южном пригороде Бейрута подверглись ракетным ударам в ходе израильской атаки, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.03.2026
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута
РИА Новости: несколько ракет ударили по жилым домам в пригороде Бейрута