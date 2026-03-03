Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута
14:45 03.03.2026 (обновлено: 14:51 03.03.2026)
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута
Жилые здания в южном пригороде Бейрута подверглись ракетным ударам в ходе израильской атаки, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:45:00+03:00
2026-03-03T14:51:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
в мире
сша
израиль
бейрут
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана, бейрут, в мире, сша, израиль
Военная операция США и Израиля против Ирана, Бейрут, В мире, США, Израиль
Очевидцы сообщили об ударе ракет по жилым домам в пригороде Бейрута

РИА Новости: несколько ракет ударили по жилым домам в пригороде Бейрута

© REUTERS / Mohamed AzakirИзраильский удар по южным пригородам Бейрута. 3 марта 2026
Израильский удар по южным пригородам Бейрута. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Израильский удар по южным пригородам Бейрута. 3 марта 2026
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Жилые здания в южном пригороде Бейрута подверглись ракетным ударам в ходе израильской атаки, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Израильские ракеты ударили по жилым домам в американском квартале (название квартала, где проживает шиитское население - ред.) в южном пригороде. Разрушения катастрофические", - рассказал собеседник агентства.
