Ученый-гений предсказал точную дату конца человечества

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Он предсказал появление смартфонов, облачных технологий, нейросетей, способных создавать тексты и изображения. Технический директор Google, 78-летний Рэй Курцвейл утверждает, что его прогнозы сбываются с точностью 86 процентов.

Что он прогнозирует?

Математика ускоряющегося роста

В 17 лет Рэй Курцвейл создал компьютер, способный сочинять музыку, и в начале 60-х появился в телешоу с этим изобретением. Позже изобрел первый сканер, преобразующий текст в речь для слепых, первый синтезатор, имитирующий звук рояля, первую систему распознавания голоса.

Курцвейл опирается на то, что называет "законом ускоряющейся отдачи". Каждый год компьютеры становятся вдвое мощнее. То, что раньше казалось пределом мечтаний, сегодня выглядит скромно: современные системы измеряют производительность в эксафлопсах — это квинтиллион (единица с 18 нулями) операций в секунду. Мы преодолели барьер, который считался недостижимым десятилетиями.

"Экономисты предполагают, что поток технологий линеен: 1, 2, 3, 4. Но на самом деле это скорее 1, 2, 4, 8. Когда что-то развивается так быстро, кажется, что прогресс начинается внезапно", — утверждает Курцвейл.

Пройдет главный тест

В 1950-м Алан Тьюринг предложил измерять интеллект не биологически, а функционально: если в ходе текстового диалога человек не может отличить машину от живого собеседника, значит, барьер преодолен. Машина научилась имитировать человеческий разум.

Первая веха — 2029 год. К этому моменту, утверждает Курцвейл, искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга.

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект © РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект

"Когда я впервые назвал эту дату в 1999-м, это вызвало у людей тревогу. Стэнфорд организовал конференцию с участием 1000 человек, чтобы обсудить, насколько это реалистично. Их мнение заключалось в том, что это произойдет, но не в течение 30 лет — по оценкам, это займет 100 лет", — вспоминает он.

Но тест Тьюринга — только начало. Курцвейл говорит о достижении AGI — общего искусственного интеллекта. Это означает, что компьютер сможет делать абсолютно все, что умеет человек. Любую работу. Любую задачу. Лучше и быстрее нас.

Нанороботы в мозге

Следующий этап — начало 2030-х годов. По мнению Курцвейла, появятся нанороботы — крошечные машины размером с молекулу, которые смогут проникать в мозг через капилляры.

"Мы подключим кору головного мозга, ту часть, где мы думаем, к облаку", — объясняет Курцвейл.

Зачем? Чтобы соединить мозг с облаком — гигантскими серверами, где хранятся данные и работают программы. Это, по его словам, будет как смартфон — только внутри головы. Захотели что-то узнать — информация мгновенно появляется в сознании. Нужно выучить новый навык — загружаете его напрямую в мозг. Как в фильме "Матрица", только наяву.

Победа над смертью

"Мы собираемся решить проблему старения в ближайшие пять-десять лет", — заявляет он.

Курцвейл предсказывает: медицина на основе ИИ достигнет того, что он называет "скоростью бегства от старости". Концепция предполагает, что технологии омоложения будут развиваться быстрее, чем человек успевает стареть. А после сингулярности, когда сознание можно будет скопировать и хранить в цифровом виде, смерть станет необязательной.

"Даже если биологический мозг будет уничтожен, это не погасит нашу личность, потому что цифровой мозг может достичь практически произвольной продолжительности жизни, копируя себя снова и снова", — считает ученый.

Точка невозврата

И вот он, финал. "Я установил дату сингулярности — момента глубокой и разрушительной трансформации человеческих возможностей: 2045 год", — утверждает он.

Что такое сингулярность? Курцвейл объясняет через метафору из физики. В черной дыре есть точка бесконечной плотности, где обычные законы физики перестают работать. Технологическая сингулярность — это момент, когда наш разум станет настолько мощным благодаря слиянию с машинами, что мы не сможем даже представить, какой будет жизнь после этого.

"Мы расширим интеллект в миллион раз к 2045-му, — говорит ученый. — Мы станем комбинацией нашего биологического интеллекта и кибернетического, и все это свернется в одно целое".

© Getty Images / Ole_CNX Человек и искусственный интеллект © Getty Images / Ole_CNX Человек и искусственный интеллект

Но есть важный нюанс, отмечает он: "Сингулярность — момент, когда мы больше не сможем контролировать ИИ".

Стоит ли бояться?

Фантастические фильмы изображают слияние с машинами как момент, когда искусственный интеллект порабощает человечество. Курцвейл категоричен: это выдумка.

Его аргумент прост. "Если мы построили его так, чтобы он отражал нас, мы можем доверять ему, и он будет доверять нам, потому что он будет хранить наши ценности", — объясняет Курцвейл.