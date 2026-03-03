https://ria.ru/20260303/tusk-2078193441.html
Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск
Польша ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина во вторник. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:24:00+03:00
2026-03-03T14:24:00+03:00
2026-03-03T14:54:00+03:00
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Польша ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина во вторник.
"Польша ведет переговоры с Францией
и группой ближайших европейских союзников по программе расширенного ядерного сдерживания. Мы вместе с друзьями наращиваем боеготовность, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас", - написал Туск
на платформе Х
.
Президент Франции Эммануэль Макрон
в понедельник рассказал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания
, Германия
, Польша
, Нидерланды
, Бельгия
, Греция
, Швеция
и Дания
.
Данную информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
.
"Польша находится в тесном контакте с Францией. Это сотрудничество исходит из расширения возможностей, связанных с применением ядерных боеприпасов", - сказал он журналистам.
"Такой шанс появляется со стороны французской инициативы", - добавил он.
