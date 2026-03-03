Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск

ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Польша ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина во вторник.

"Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе расширенного ядерного сдерживания. Мы вместе с друзьями наращиваем боеготовность, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас", - написал Туск на платформе Х

Данную информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

"Польша находится в тесном контакте с Францией. Это сотрудничество исходит из расширения возможностей, связанных с применением ядерных боеприпасов", - сказал он журналистам.

"Такой шанс появляется со стороны французской инициативы", - добавил он.