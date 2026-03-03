Рейтинг@Mail.ru
Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск - РИА Новости, 03.03.2026
14:24 03.03.2026 (обновлено: 14:54 03.03.2026)
Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск
Польша ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина во вторник. РИА Новости, 03.03.2026
Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Польша ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина во вторник.
"Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе расширенного ядерного сдерживания. Мы вместе с друзьями наращиваем боеготовность, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас", - написал Туск на платформе Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Польше усомнились в планах Макрона поделиться ядерным оружием
Вчера, 14:39
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Данную информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Польша находится в тесном контакте с Францией. Это сотрудничество исходит из расширения возможностей, связанных с применением ядерных боеприпасов", - сказал он журналистам.
"Такой шанс появляется со стороны французской инициативы", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция и Британия дистанцируются от действий США, заявил Лавров
Вчера, 12:38
 
