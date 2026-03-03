Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, следует из Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, следует из сообщения ведомства.

« "В связи с ведущимися в регионе военными действиями Минэкономразвития России рекомендует <...> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки", — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что туристические операторы и агенты должны сообщать о текущей ситуации в странах, куда планируется поездка. Региональным органам власти в этой сфере поручено оперативно донести эту информацию.

В свою очередь, туристам, находящимся в этом регионе, рекомендовано проявлять повышенную осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и российских диппредставительств, а также неукоснительно следовать их указаниям.

Минэкономразвития подчеркнуло, что при расторжении договора из-за угрозы жизни и здоровью до начала поездки туристу возвращается вся денежная сумма, а после начала путешествия — часть денег за вычетом фактически понесенных расходов.

Ранее во вторник МИД России рекомендовал отказаться от поездок в страны Персидского залива до прекращения боевых действий и нормализации обстановки с авиасообщением.

Атака на Иран

В субботу США Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца , жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.