Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ
20:04 03.03.2026 (обновлено: 21:22 03.03.2026)
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ
2026
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ

МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в страны Персидского залива

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, следует из сообщения ведомства.
"В связи с ведущимися в регионе военными действиями Минэкономразвития России рекомендует <...> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки", — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что туристические операторы и агенты должны сообщать о текущей ситуации в странах, куда планируется поездка. Региональным органам власти в этой сфере поручено оперативно донести эту информацию.
В свою очередь, туристам, находящимся в этом регионе, рекомендовано проявлять повышенную осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и российских диппредставительств, а также неукоснительно следовать их указаниям.
Минэкономразвития подчеркнуло, что при расторжении договора из-за угрозы жизни и здоровью до начала поездки туристу возвращается вся денежная сумма, а после начала путешествия — часть денег за вычетом фактически понесенных расходов.
Ранее во вторник МИД России рекомендовал отказаться от поездок в страны Персидского залива до прекращения боевых действий и нормализации обстановки с авиасообщением.
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
РоссияБахрейнКатарМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Персидский заливИранИзраильВладимир ПутинАли ХаменеиМарко РубиоКрасный полумесяц
 
 
