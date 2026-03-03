Рейтинг@Mail.ru
12:20 03.03.2026
СМИ узнали, сколько конфликт вокруг Ирана может стоить бюджету Турции
СМИ узнали, сколько конфликт вокруг Ирана может стоить бюджету Турции
Бюджет Турции может столкнуться с дополнительной нагрузкой в размере от 10 до 20 миллиардов долларов в случае затягивания военного конфликта вокруг Ирана, пишет РИА Новости, 03.03.2026
СМИ узнали, сколько конфликт вокруг Ирана может стоить бюджету Турции

Ekonomim: конфликт вокруг Ирана может стоить бюджету Турции до $20 млрд

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Бюджет Турции может столкнуться с дополнительной нагрузкой в размере от 10 до 20 миллиардов долларов в случае затягивания военного конфликта вокруг Ирана, пишет во вторник деловая газета Ekonomim.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
По оценке издания, одним из ключевых рисков станет возможный приток от 3 до 5 миллионов новых беженцев, что добавится к уже находящимся в стране 3–5 миллионам сирийцев. Это создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, образования и социальные службы.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
2 марта, 12:10
"Бюджет может понести дополнительные расходы в размере 10–20 миллиардов долларов, а уровень безработицы способен вырасти на шесть процентных пунктов", - отмечает газета.
Отдельное внимание уделяется энергетической безопасности. Турция имеет 500-километровую границу с Ираном и тесные экономические связи с этой страной, объем двусторонней торговли оценивается в 7–10 миллиардов долларов. Газопровод Тебриз–Анкара обеспечивает 10–16% потребляемого Турцией природного газа, используемого для отопления и выработки электроэнергии. В случае перебоев в поставках или эскалации конфликта возможен рост цен на энергоносители и увеличение коммунальных расходов, пишет Ekonomim.
Кроме того, возможные новые торговые ограничения, включая решение США о введении 25-процентной пошлины на товары из Ирана, могут затронуть и турецкие компании. Турция экспортирует в Иран машины, текстиль и продовольствие, а импортирует энергию и полезные ископаемые. По данным издания, в случае затяжного кризиса финансовые потоки, включая инвестиции и покупку недвижимости, также могут сократиться, что негативно скажется на экономике.
Турецкий солдат - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турция ввела ограничения на пересечение границы с Ираном
2 марта, 11:18
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
Вчера, 11:07
 
