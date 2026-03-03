Рейтинг@Mail.ru
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан - РИА Новости, 03.03.2026
22:01 03.03.2026
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан
Турция обсуждает с региональными акторами ряд идей, направленных на возможное посредничество по Ирану, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. РИА Новости, 03.03.2026
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турция обсуждает с региональными акторами ряд идей, направленных на возможное посредничество по Ирану, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
"Сейчас мы обсуждаем с региональными акторами ряд идей, которые можно будет реализовать на практике. Я не хочу вдаваться в подробности, обсуждения продолжаются", — сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
По словам министра иностранных дел Турции, для возвращения сторон за стол переговоров необходима убедительная аргументация.
"Надеюсь, новое руководство Ирана способно трезво оценить ситуацию и найти точки соприкосновения для возобновления переговоров", — добавил Фидан.
