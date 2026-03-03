https://ria.ru/20260303/turtsija-2078316382.html
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан - РИА Новости, 03.03.2026
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан
Турция обсуждает с региональными акторами ряд идей, направленных на возможное посредничество по Ирану, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. РИА Новости, 03.03.2026
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан
