Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации

АШХАБАД, 3 мар – РИА Новости. Туркмения открыла на границе с Ираном еще четыре КПП, доступных для эвакуации граждан России, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.
"Дорогие соотечественники! Получена информация о возобновлении функционирования в соответствии с установленным порядком еще четырех пограничных переходов на границе с Туркменистаном, доступных для эвакуации граждан России: "Сарахс" (работал ранее), "Артык – Лютфабад", "Гаудан – Баджгиран", "Акяйла – Инчебурун", "Алтын Асыр – Инчебурун", - говорится в сообщении.
В дипмиссии напомнили, что пересечение границы возможно исключительно в рамках организованной эвакуации. Для этого необходимо заблаговременно направить пакет документов в посольство России в Иране на адрес rusembiran@mid.ru. В письме следует указать точную дату прибытия на КПП, полные ФИО и даты рождения всех выезжающих, включая детей, а также приложить цветные копии разворотов загранпаспортов, маршрут эвакуации с указанием авиарейса из Туркмении и копии билетов или подтверждение брони. Телефоны экстренной связи: +98-21-6670-1161/63, +98-993-814-7226.
Временное размещение в Ашхабаде возможно в гостиницах "Ашхабад" и "Спорт". По вопросам пребывания на территории Туркмении следует обращаться в посольство России в Ашхабаде: +993-61-98-11-68.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.