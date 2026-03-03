Рейтинг@Mail.ru
Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 03.03.2026 (обновлено: 11:09 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/turkmenija-2078110309.html
Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации
Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации - РИА Новости, 03.03.2026
Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации
Туркмения открыла на границе с Ираном еще четыре КПП, доступных для эвакуации граждан России, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:16:00+03:00
2026-03-03T11:09:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842397569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94d0f6b5bda129095d595a40b5213753.jpg
https://ria.ru/20260302/granitsa-2078032084.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842397569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5901bfdea6389d57909372a1345629b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном, доступные для эвакуации

Туркмения открыла еще четыре КПП, доступные для эвакуации россиян из Ирана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Туркменистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 3 мар – РИА Новости. Туркмения открыла на границе с Ираном еще четыре КПП, доступных для эвакуации граждан России, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.
"Дорогие соотечественники! Получена информация о возобновлении функционирования в соответствии с установленным порядком еще четырех пограничных переходов на границе с Туркменистаном, доступных для эвакуации граждан России: "Сарахс" (работал ранее), "Артык – Лютфабад", "Гаудан – Баджгиран", "Акяйла – Инчебурун", "Алтын Асыр – Инчебурун", - говорится в сообщении.
В дипмиссии напомнили, что пересечение границы возможно исключительно в рамках организованной эвакуации. Для этого необходимо заблаговременно направить пакет документов в посольство России в Иране на адрес rusembiran@mid.ru. В письме следует указать точную дату прибытия на КПП, полные ФИО и даты рождения всех выезжающих, включая детей, а также приложить цветные копии разворотов загранпаспортов, маршрут эвакуации с указанием авиарейса из Туркмении и копии билетов или подтверждение брони. Телефоны экстренной связи: +98-21-6670-1161/63, +98-993-814-7226.
Временное размещение в Ашхабаде возможно в гостиницах "Ашхабад" и "Спорт". По вопросам пребывания на территории Туркмении следует обращаться в посольство России в Ашхабаде: +993-61-98-11-68.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Ашхабаде Игорь Самошкин сообщил РИА Новости, что через туркменскую границу уже эвакуированы восемь граждан России, которые вылетели рейсом авиакомпании S7 в Москву.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
2 марта, 21:47
 
В миреИранРоссияСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала