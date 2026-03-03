Рейтинг@Mail.ru
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:19 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/turizm-2078303677.html
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток - РИА Новости, 03.03.2026
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток
Туроператоры России после рекомендаций МИД и Минэкономразвития России перенаправят туристов в Египет, Турцию, Таиланд и Китай, сказал РИА Новости директор... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:19:00+03:00
2026-03-03T20:19:00+03:00
туризм
россия
египет
турция
алексан мкртчян
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
альянс туристических агентств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987297168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_439f459c439295abf01507b0082733fc.jpg
https://ria.ru/20260303/mid-2078293263.html
россия
египет
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987297168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cc5232aca712eb509c3f8ce2cbe7fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, турция, алексан мкртчян, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), альянс туристических агентств
Туризм, Россия, Египет, Турция, Алексан Мкртчян, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Альянс туристических агентств
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток

РИА Новости: россиянам все еще открыты поездки в Египет, Турцию, Таиланд и Китай

© iStock.com / yagmradamПляж в Бодруме, Турция
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© iStock.com / yagmradam
Пляж в Бодруме, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Туроператоры России после рекомендаций МИД и Минэкономразвития России перенаправят туристов в Египет, Турцию, Таиланд и Китай, сказал РИА Новости директор туроператора "Розовый слон", вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
"Если это продлится недолгий срок, например, неделю-две, то ничего страшного для отрасли не случится. Если больший срок, то в этом случае отрасль будет перестраиваться. Вместо Эмиратов самолеты будут перенаправлены на другие страны. В первую очередь Египет, Турцию, Таиланд, Китай", - сказал Мкртчян.
Эксперт подчеркнул, что влияние на туротрасль будет зависеть от продолжительности действия рекомендаций.
"Эмираты все-таки страна, которая входит в пятерку важнейших для России стран дальнего зарубежья по количеству турпотока. Поэтому, конечно, если это долго будет, то это будет серьезный удар по отрасли, если это больше месяца", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива
Вчера, 19:26
 
ТуризмРоссияЕгипетТурцияАлексан МкртчянМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Альянс туристических агентств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала