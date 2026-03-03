https://ria.ru/20260303/turizm-2078303677.html
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток
Туроператоры России после рекомендаций МИД и Минэкономразвития России перенаправят туристов в Египет, Турцию, Таиланд и Китай, сказал РИА Новости директор... РИА Новости, 03.03.2026
РИА Новости: россиянам все еще открыты поездки в Египет, Турцию, Таиланд и Китай
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Туроператоры России после рекомендаций МИД и Минэкономразвития России перенаправят туристов в Египет, Турцию, Таиланд и Китай, сказал РИА Новости директор туроператора "Розовый слон", вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
Минэкономразвития России
после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ
, Оман
, Кувейт
, Бахрейн
, Катар
и Саудовскую Аравию
.
"Если это продлится недолгий срок, например, неделю-две, то ничего страшного для отрасли не случится. Если больший срок, то в этом случае отрасль будет перестраиваться. Вместо Эмиратов самолеты будут перенаправлены на другие страны. В первую очередь Египет
, Турцию
, Таиланд
, Китай", - сказал Мкртчян
.
Эксперт подчеркнул, что влияние на туротрасль будет зависеть от продолжительности действия рекомендаций.
"Эмираты все-таки страна, которая входит в пятерку важнейших для России стран дальнего зарубежья по количеству турпотока. Поэтому, конечно, если это долго будет, то это будет серьезный удар по отрасли, если это больше месяца", - добавил он.