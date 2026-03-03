https://ria.ru/20260303/turizm-2078060797.html
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы - РИА Новости, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Российская туристка Марина рассказала, что билет из Омана до Москвы обошелся в 150 тысяч рублей. РИА Новости, 03.03.2026
туризм
оман
ближний восток
сша
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
москва
туризм
оман
ближний восток
сша
москва
2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Авиабилет из Омана в Москву обошелся российской туристке в 150 тысяч рублей