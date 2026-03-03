Рейтинг@Mail.ru
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:35 03.03.2026 (обновлено: 09:49 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/turizm-2078060797.html
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы - РИА Новости, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Российская туристка Марина рассказала, что билет из Омана до Москвы обошелся в 150 тысяч рублей. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:35:00+03:00
2026-03-03T09:49:00+03:00
туризм
оман
ближний восток
сша
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
москва
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078097434_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_9db05b5b078614a1682ab3ec862d9443.jpg
https://ria.ru/20260301/bilety-2077728185.html
https://ria.ru/20260302/oae-2078040116.html
оман
ближний восток
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078097434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c6567a578f4e80578473a96b55c8529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оман, ближний восток, сша, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, москва, туризм
Туризм, Оман, Ближний Восток, США, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Москва, Туризм
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы

Авиабилет из Омана в Москву обошелся российской туристке в 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская туристка Марина рассказала, что билет из Омана до Москвы обошелся в 150 тысяч рублей.
Первый рейс из Омана после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке приземлился в Шереметьево в понедельник вечером. Рейс Oman Air WY 183 из Маската совершил посадку в 21:51 мск.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Минтранс рассказал о возврате денег за авиабилеты
1 марта, 20:44
Женщина поделилась, что отдыхала в Дубае, но знакомые помогли бесплатно добраться до Омана.
"Билет на самолет стоил 150 тысяч", — рассказала Марина, отметив, что это цена за одного пассажира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ
2 марта, 22:47
 
ТуризмОманБлижний ВостокСШАШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаМоскваТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала