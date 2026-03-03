https://ria.ru/20260303/turisty-2078218776.html
АТОР рассказала о затратах туроператоров на содержание застрявших туристов
АТОР рассказала о затратах туроператоров на содержание застрявших туристов - РИА Новости, 03.03.2026
АТОР рассказала о затратах туроператоров на содержание застрявших туристов
Совокупные затраты российских туроператоров на содержание застрявших на Ближнем Востоке туристов составляют в среднем более 500 миллионов рублей в день, заявили РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:34:00+03:00
2026-03-03T15:34:00+03:00
2026-03-03T16:03:00+03:00
ассоциация туроператоров россии (атор)
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260303/turist-2078117849.html
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ассоциация туроператоров россии (атор), ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
АТОР рассказала о затратах туроператоров на содержание застрявших туристов
АТОР: туроператоры тратят 500 млн руб в день на содержание застрявших туристов