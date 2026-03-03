https://ria.ru/20260303/turistka-2078311869.html
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
Вернувшаяся из Дубая туристка Надежда рассказала РИА Новости, что не ощущала опасности, находясь на курорте. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:18:00+03:00
2026-03-03T21:18:00+03:00
2026-03-03T21:18:00+03:00
дубай
оаэ
сша
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078304735.html
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078304138.html
дубай
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, оаэ, сша, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, ОАЭ, США, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
РИА Новости: туристка из РФ рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вернувшаяся из Дубая туристка Надежда рассказала РИА Новости, что не ощущала опасности, находясь на курорте.
"Мы не ощутили… Три дня ждали, но не ощутили", - сказала она. В то же время, по словам собеседницы агентства, пока ехать отдыхать в Дубай
не стоит, так как сложно будет вернуться из-за сложностей с авиасообщением.
При этом собеседница агентства подтвердила, что туристам ничего не пришлось платить за вынужденное продление проживания в гостинице.
"Мы ничего не платили. Всё туроператор организовал", - подчеркнула Надежда.
Во вторник в аэропорт "Внуково" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai
, на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ
из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.