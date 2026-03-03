Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото

© AP Photo / Kamran Jebreili Туристы на прогулочных яхтах в Дубае

Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вернувшаяся из Дубая туристка Надежда рассказала РИА Новости, что не ощущала опасности, находясь на курорте.

"Мы не ощутили… Три дня ждали, но не ощутили", - сказала она. В то же время, по словам собеседницы агентства, пока ехать отдыхать в Дубай не стоит, так как сложно будет вернуться из-за сложностей с авиасообщением.

При этом собеседница агентства подтвердила, что туристам ничего не пришлось платить за вынужденное продление проживания в гостинице.

"Мы ничего не платили. Всё туроператор организовал", - подчеркнула Надежда.

Во вторник в аэропорт "Внуково" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai , на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.