Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
21:18 03.03.2026
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
Вернувшаяся из Дубая туристка Надежда рассказала РИА Новости, что не ощущала опасности, находясь на курорте. РИА Новости, 03.03.2026
2026
дубай, оаэ, сша, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае

РИА Новости: туристка из РФ рассказала, что не ощущала опасности в Дубае

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вернувшаяся из Дубая туристка Надежда рассказала РИА Новости, что не ощущала опасности, находясь на курорте.
"Мы не ощутили… Три дня ждали, но не ощутили", - сказала она. В то же время, по словам собеседницы агентства, пока ехать отдыхать в Дубай не стоит, так как сложно будет вернуться из-за сложностей с авиасообщением.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
Вчера, 20:25
При этом собеседница агентства подтвердила, что туристам ничего не пришлось платить за вынужденное продление проживания в гостинице.
"Мы ничего не платили. Всё туроператор организовал", - подчеркнула Надежда.
Во вторник в аэропорт "Внуково" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai, на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
Вчера, 20:21
 
ДубайОАЭСШАFlydubaiВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
