Россиянка рассказала, как семья англичан приютила ее с мужем в ОАЭ

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Полина рассказала РИА Новости, как после выселения из отеля в Абу-Даби ее с мужем и 9-летним ребенком приютила семья англичан.
По словам Полины, их тур длился с 23 февраля по 1 марта.
"Первого марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было... Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол", - рассказала собеседница.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации ситуации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.