Россиянка рассказала, как семья англичан приютила ее с мужем в ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
14:37 03.03.2026
Россиянка рассказала, как семья англичан приютила ее с мужем в ОАЭ
Россиянка рассказала, как семья англичан приютила ее с мужем в ОАЭ
Туристка из Москвы Полина рассказала РИА Новости, как после выселения из отеля в Абу-Даби ее с мужем и 9-летним ребенком приютила семья англичан. РИА Новости, 03.03.2026
Россиянка рассказала, как семья англичан приютила ее с мужем в ОАЭ

Семья англичан приютила пару из России в Абу-Даби

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Башни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Полина рассказала РИА Новости, как после выселения из отеля в Абу-Даби ее с мужем и 9-летним ребенком приютила семья англичан.
По словам Полины, их тур длился с 23 февраля по 1 марта.
"Первого марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было... Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол", - рассказала собеседница.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации ситуации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
