Турист, застрявший в ОАЭ, рассказал, как ему продлили проживание в отеле - РИА Новости, 03.03.2026
14:06 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/turist-2078186474.html
Турист, застрявший в ОАЭ, рассказал, как ему продлили проживание в отеле
Турист, застрявший в ОАЭ, рассказал, как ему продлили проживание в отеле
Застрявший в ОАЭ турист из Москвы Роман рассказал РИА Новости, что ему продлили проживание в отеле Шарджи и прислали авиабилет на рейс в Россию на 4 марта. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:06:00+03:00
2026-03-03T14:06:00+03:00
Турист, застрявший в ОАЭ, рассказал, как ему продлили проживание в отеле

Застрявшему в ОАЭ туристу Роману продлили проживание в отеле до 4 марта

БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Застрявший в ОАЭ турист из Москвы Роман рассказал РИА Новости, что ему продлили проживание в отеле Шарджи и прислали авиабилет на рейс в Россию на 4 марта.
"Продлили проживание в отеле до 4 марта. Была информация, что вроде как откроют полеты 3 марта. Так и произошло. Нам прислали билеты на 4 марта", - поделился Роман.
Роман должен был вылететь из ОАЭ еще в субботу. По пути в аэропорт их группа узнала об отмене рейса, после чего их разместили в Шардже в отеле с питанием.
Он уточнил, что первоначально им оплатили проживание в отеле до 3 марта. Но в понедельник поступила информация от туроператора, что проживание продлено до 4 марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Взрывы прозвучали и в популярном у российских туристов Дубае, аэропорты ОАЭ приостановили работу.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране
