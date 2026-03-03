https://ria.ru/20260303/turist-2078186474.html
Турист, застрявший в ОАЭ, рассказал, как ему продлили проживание в отеле
Застрявший в ОАЭ турист из Москвы Роман рассказал РИА Новости, что ему продлили проживание в отеле Шарджи и прислали авиабилет на рейс в Россию на 4 марта. РИА Новости, 03.03.2026
оаэ
шарджа (эмират)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
оаэ
шарджа (эмират)
сша
Застрявшему в ОАЭ туристу Роману продлили проживание в отеле до 4 марта