Волонтер рассказал об эвакуации туриста, выжившего в Пермском крае

УФА, 3 мар – РИА Новости. Единственного выжившего туриста, который пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи, эвакуировал до больницы житель Перми на своем частном вертолете, транспортировку по земле он бы не пережил, рассказал РИА Новости участник масштабной спасательной операции уфимских туристов в Пермском крае Сергей Брусенцев.

По его словам, бывалые туристы считают, что в районе плато Кваркуш нельзя спать на снегу во время метели. "В этом районе очень сильно заметает, снег лежит толстой коркой, по нему ходить можно. Некоторые снегоходы погибших туристов мы топором выкорчевывали из снега, настолько он плотный. Тела мужчин мы вывозили на своих снегоходах, с нами был представитель Следственного комитета края", - добавил волонтер.