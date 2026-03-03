https://ria.ru/20260303/turist-2078185874.html
Волонтер рассказал об эвакуации туриста, выжившего в Пермском крае
Волонтер рассказал об эвакуации туриста, выжившего в Пермском крае - РИА Новости, 03.03.2026
Волонтер рассказал об эвакуации туриста, выжившего в Пермском крае
Единственного выжившего туриста, который пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи, эвакуировал до больницы житель Перми на своем частном... РИА Новости, 03.03.2026
УФА, 3 мар – РИА Новости. Единственного выжившего туриста, который пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи, эвакуировал до больницы житель Перми на своем частном вертолете, транспортировку по земле он бы не пережил, рассказал РИА Новости участник масштабной спасательной операции уфимских туристов в Пермском крае Сергей Брусенцев.
Ранее волонтер сообщал агентству, что потерявшихся туристов обнаружил он с тремя друзьями.
"Спасибо жителю Перми
, он вывез на своем вертолете выжившего туриста из леса, транспортировку по лесу он бы не пережил. Когда мы их нашли, турист по имени Сергей был очень сильно замерзшим. До прилета вертолета мы отпаивали его горячим чаем, он сказал, что после этого начал чувствовать свои ноги", - сообщил Брусенцев.
По его словам, бывалые туристы считают, что в районе плато Кваркуш нельзя спать на снегу во время метели. "В этом районе очень сильно заметает, снег лежит толстой коркой, по нему ходить можно. Некоторые снегоходы погибших туристов мы топором выкорчевывали из снега, настолько он плотный. Тела мужчин мы вывозили на своих снегоходах, с нами был представитель Следственного комитета края", - добавил волонтер.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
. По данным СК РФ
, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. Первого марта были найдены 4 тела, один мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.