Более 67 миллионов цветов вырастили в Московской области за год

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В 2025 году в Подмосковье произвели более 67,3 миллиона срезанных цветов, преимущественно роз и тюльпанов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Сейчас в отрасли работают 11 цветоводческих хозяйств с теплицами почти на 50 гектаров. Они выращивают цветы для букетов, украшения домов, садов и парков.

Одно из хозяйств производит ежегодно около 30 миллионов роз в Дмитровском и Раменском округах. На 18 гектарах здесь растят 70 сортов. В производстве активно используется метод гидропоники, что обеспечивает крупные бутоны, длинные стебли и высокую вазостойкость. Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по строительству нового тепличного комплекса площадью 24 гектара в Раменском округе. После выхода на проектную мощность он позволит осуществлять ежедневный срез 60 тысяч роз и создаст 200 дополнительных рабочих мест. Запустить комплекс планируют к 2030 году.