Более 67 миллионов цветов вырастили в Московской области за год
17:15 03.03.2026
Более 67 миллионов цветов вырастили в Московской области за год
Более 67 миллионов цветов вырастили в Московской области за год
2026
Более 67 миллионов цветов вырастили в Московской области за год

Свыше 67 миллионов цветов вырастили в Московской области в 2025 году

Полив цветов в тепличном комплексе питомника растений
© РИА Новости / Валерий Мельников
Полив цветов в тепличном комплексе питомника растений. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В 2025 году в Подмосковье произвели более 67,3 миллиона срезанных цветов, преимущественно роз и тюльпанов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сейчас в отрасли работают 11 цветоводческих хозяйств с теплицами почти на 50 гектаров. Они выращивают цветы для букетов, украшения домов, садов и парков.
Одно из хозяйств производит ежегодно около 30 миллионов роз в Дмитровском и Раменском округах. На 18 гектарах здесь растят 70 сортов. В производстве активно используется метод гидропоники, что обеспечивает крупные бутоны, длинные стебли и высокую вазостойкость. Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по строительству нового тепличного комплекса площадью 24 гектара в Раменском округе. После выхода на проектную мощность он позволит осуществлять ежедневный срез 60 тысяч роз и создаст 200 дополнительных рабочих мест. Запустить комплекс планируют к 2030 году.
Больше всего тюльпанов производят в комплексе, который построили в Раменском округе в 2021 году. Он позволяет выращивать тюльпаны в промышленных объемах, а также ассортимент горшечных культур, садовых растений и рассады.
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиЦветыРастенияМосковская область (Подмосковье)розатюльпаны
 
 
