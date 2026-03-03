https://ria.ru/20260303/tsvety-2078253293.html
Более 67 миллионов цветов вырастили в Московской области за год
московская область (подмосковье)
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В 2025 году в Подмосковье произвели более 67,3 миллиона срезанных цветов, преимущественно роз и тюльпанов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сейчас в отрасли работают 11 цветоводческих хозяйств с теплицами почти на 50 гектаров. Они выращивают цветы для букетов, украшения домов, садов и парков.
Одно из хозяйств производит ежегодно около 30 миллионов роз в Дмитровском и Раменском округах. На 18 гектарах здесь растят 70 сортов. В производстве активно используется метод гидропоники, что обеспечивает крупные бутоны, длинные стебли и высокую вазостойкость. Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по строительству нового тепличного комплекса площадью 24 гектара в Раменском округе. После выхода на проектную мощность он позволит осуществлять ежедневный срез 60 тысяч роз и создаст 200 дополнительных рабочих мест. Запустить комплекс планируют к 2030 году.
Больше всего тюльпанов производят в комплексе, который построили в Раменском округе в 2021 году. Он позволяет выращивать тюльпаны в промышленных объемах, а также ассортимент горшечных культур, садовых растений и рассады.