ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России оставляет за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами в продолжение оспаривания действий Европейского союза в отношении его активов, но пока воздерживается от анонсирования дальнейших шагов, заявил РИА Новости регулятор.