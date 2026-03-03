Рейтинг@Mail.ru
ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС - РИА Новости, 03.03.2026
15:33 03.03.2026
ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС
ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС - РИА Новости, 03.03.2026
ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС
Банк России оставляет за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами в продолжение оспаривания действий Европейского союза в... РИА Новости, 03.03.2026
ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС

РИА Новости: ЦБ оставляет за собой право отстаивать свои интересы в суде ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России оставляет за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами в продолжение оспаривания действий Европейского союза в отношении его активов, но пока воздерживается от анонсирования дальнейших шагов, заявил РИА Новости регулятор.
"Мы пока воздержимся от анонсирования наших дальнейших шагов. При этом оставляем за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами", - говорится в сообщении.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЦБ объяснил обращение в суд ЕС
Вчера, 08:15
Ранее во вторник Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. Регулятор отмечает, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с Регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Украине на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ
Вчера, 08:39
 
