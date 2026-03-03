https://ria.ru/20260303/tsakhal-2078171104.html
ЦАХАЛ нанесла массированные удары по поселениям Ливана, сообщил источник
Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 03.03.2026
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Авиация противника нанесла массированные удары по городу Бинтжбейль и населенным пунктам Айтарун, Деббин, Харуф, Кфармалки, Зрария. Помимо атак авиации, поселения подверглись ударам артиллерии",- рассказал собеседник агентства.
По данным источника, значительно за последние сутки увеличилась интенсивность бомбардировок в районе города Набатия.