ЦАХАЛ нанесла массированные удары по поселениям Ливана, сообщил источник
13:18 03.03.2026 (обновлено: 14:27 03.03.2026)
ЦАХАЛ нанесла массированные удары по поселениям Ливана, сообщил источник
Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Новости
РИА Новости
ливан, в мире
Ливан, В мире
Израильские удары по территории Ливана. 3 марта 2026
Израильские удары по территории Ливана. 3 марта 2026
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Авиация противника нанесла массированные удары по городу Бинтжбейль и населенным пунктам Айтарун, Деббин, Харуф, Кфармалки, Зрария. Помимо атак авиации, поселения подверглись ударам артиллерии",- рассказал собеседник агентства.
По данным источника, значительно за последние сутки увеличилась интенсивность бомбардировок в районе города Набатия.
Израильские танки вблизи границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
Ливан, В мире
 
 
