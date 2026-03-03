Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 03.03.2026 (обновлено: 13:22 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tsakhal-2078170985.html
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:18:00+03:00
2026-03-03T13:22:00+03:00
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077947907_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_4e696e2c98ff4cc7a465a852c0ce8008.jpg
https://ria.ru/20260303/tsakhal-2078171104.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077947907_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a76b10455e4a03aa7b7717e9276bd7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, сша
Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ за сутки атаковала более 160 объектов "Хезболлы" на юге Ливана

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в Ливане
Дым на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в Ливане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"За последние сутки Армия обороны Израиля нанесла более 160 ударов по террористическим объектам "Хезболлах" на территории южного Ливана", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильские удары по территории Ливана. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЦАХАЛ нанесла массированные удары по поселениям Ливана, сообщил источник
Вчера, 13:18
 
ЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала