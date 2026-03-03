https://ria.ru/20260303/tsakhal-2078170985.html
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала более 160 объектов "Хезболлы" в Ливане
