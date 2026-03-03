https://ria.ru/20260303/tsakhal-2078054699.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что при ударе израильских ВВС в Тегеране было уничтожено иранское управление телерадиовещания. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:07:00+03:00
2026-03-03T01:07:00+03:00
2026-03-03T01:14:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908853_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fc29a4eae26ba185d6bab3b2b12682.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
израиль
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908853_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bdd9c6a5aaf5a29e17976924e30816fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, США
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания
ЦАХАЛ: при ударе в Тегеране уничтожено иранское управление телерадиовещания