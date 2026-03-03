Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания - РИА Новости, 03.03.2026
01:07 03.03.2026 (обновлено: 01:14 03.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что при ударе израильских ВВС в Тегеране было уничтожено иранское управление телерадиовещания. РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского управления телерадиовещания

ЦАХАЛ: при ударе в Тегеране уничтожено иранское управление телерадиовещания

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что при ударе израильских ВВС в Тегеране было уничтожено иранское управление телерадиовещания.
"Недавно израильские ВВС нанесли удар и уничтожили центр связи иранского террористического режима", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Ранее иранские СМИ сообщали, что США и Израиль в ходе ночной атаки на Тегеран нанесли удар по зданию иранского госТВ. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что удары по зданию компании не повлекли нарушений в телевизионной работе, трансляция программ продолжается в штатном режиме.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
