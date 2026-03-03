В Госдуме оценили влияние искусственного интеллекта на рынок труда

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект будет влиять на рынок труда и снижать потребность в определенных профессиях, но останутся специалисты, которые будут востребованы вне зависимости от того, как будет развиваться научно-технический прогресс, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Искусственный интеллект уже переигрывает во многих направлениях. Поэтому, конечно, он будет влиять на рынок труда, на трансформацию рынка труда, на снижение потребностей в определенных профессиях", - сказал Нилов

Депутат отметил, что бояться искусственного интеллекта не надо, он должен служить людям и может быть более широко использован для оптимизации и выполнения соответствующих задач.

"Сегодня искусственный интеллект используется повсеместно, в том числе в госуправлении, в том числе в выработке решений. В отдельных странах уже искусственный интеллект применяется для того, чтобы определить, например, виновника ДТП в Арабских Эмиратах. Искусственный интеллект применяется для подготовки соответствующих изменений законодательства, когда смотрится сразу большой объем действующих нормативно-правовых актов, законодательных актов, и происходит синхронизация, чтобы не было противоречий", - добавил парламентарий.

По его словам, нормально то, что на рынке труда какие-то профессии устаревают и уходят в прошлое.