В Госдуме оценили влияние искусственного интеллекта на рынок труда
05:45 03.03.2026 (обновлено: 05:46 03.03.2026)
В Госдуме оценили влияние искусственного интеллекта на рынок труда
В Госдуме оценили влияние искусственного интеллекта на рынок труда
В Госдуме оценили влияние искусственного интеллекта на рынок труда
Искусственный интеллект будет влиять на рынок труда и снижать потребность в определенных профессиях, но останутся специалисты, которые будут востребованы вне...
общество
ярослав нилов
госдума рф
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме оценили влияние искусственного интеллекта на рынок труда

РИА Новости: Нилов заявил, что ИИ снизит потребность в некоторых профессиях

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект будет влиять на рынок труда и снижать потребность в определенных профессиях, но останутся специалисты, которые будут востребованы вне зависимости от того, как будет развиваться научно-технический прогресс, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Искусственный интеллект уже переигрывает во многих направлениях. Поэтому, конечно, он будет влиять на рынок труда, на трансформацию рынка труда, на снижение потребностей в определенных профессиях", - сказал Нилов.
Общество Ярослав Нилов Госдума РФ
 
 
