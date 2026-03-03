Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 03.03.2026 (обновлено: 22:52 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tramp-2078321203.html
Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе
Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе
Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:46:00+03:00
2026-03-03T22:52:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
персидский залив
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076224975_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c17c3d4ed2c37c66f65c0d8d64573abf.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078320910.html
персидский залив
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076224975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d22b07a2e645bf0ac91389f6c1ba51e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, персидский залив, сша, израиль, дональд трамп
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Персидский залив, США, Израиль, Дональд Трамп
Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе

Трамп распорядился выдать дешевую страховку для всех судов в Персидском заливе

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана.
"Я отдал приказ Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно в энергетической сфере, проходящей через (Персидкий – ред.) залив. Это будет доступно для всех судоходных линий", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также подчеркнул, что это распоряжение вступает в силу незамедлительно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США скоро начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
Вчера, 22:44
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреПерсидский заливСШАИзраильДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала