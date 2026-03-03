Трамп распорядился выдать дешевую страховку для судов в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана.