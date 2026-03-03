Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078314266.html
Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда
Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что между руководствами России и Украины якобы сохраняется взаимная вражда, которая, по его словам,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:35:00+03:00
2026-03-03T21:35:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
фридрих мерц
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078313747.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078306564.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, фридрих мерц, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда

Трамп: между Путиным и Зеленским сохраняется огромная вражда

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что между руководствами России и Украины якобы сохраняется взаимная вражда, которая, по его словам, оказывает влияние на развитие конфликта между странами.
"Между президентом (Владимиром – ред.) Путиным и президентом (Владимиром – ред.) Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне", — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп призвал усиленно работать над урегулированием конфликта на Украине
Вчера, 21:34
По его словам, взаимная вражда между руководствами РФ и Украины на личном уровне оказывает негативное влияние на ход украинского конфликта. "Это действительно оказывает влияние. Это плохо для обеих сторон", - добавил он.
Трамп также вновь выразил мнение, что при его президентстве конфликт бы не начался. "Если бы выборы (2020 года - ред.) не были сфальсифицированы — мои выборы — эта война никогда бы не произошла", — утверждает он.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом
Вчера, 20:36
 
В миреРоссияУкраинаСШАФридрих МерцДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала