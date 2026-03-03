ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что между руководствами России и Украины якобы сохраняется взаимная вражда, которая, по его словам, оказывает влияние на развитие конфликта между странами.
"Между президентом (Владимиром – ред.) Путиным и президентом (Владимиром – ред.) Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне", — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Трамп также вновь выразил мнение, что при его президентстве конфликт бы не начался. "Если бы выборы (2020 года - ред.) не были сфальсифицированы — мои выборы — эта война никогда бы не произошла", — утверждает он.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.