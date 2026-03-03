Трамп заявил, что между руководствами России и Украины сохраняется вражда

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что между руководствами России и Украины якобы сохраняется взаимная вражда, которая, по его словам, оказывает влияние на развитие конфликта между странами.

Трамп также вновь выразил мнение, что при его президентстве конфликт бы не начался. "Если бы выборы (2020 года - ред.) не были сфальсифицированы — мои выборы — эта война никогда бы не произошла", — утверждает он.