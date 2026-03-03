Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине в ущерб безопасности американских союзников на Ближнем Востоке на фоне обострения вокруг Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

"У нас есть высокотехнологичное оружие, и многое из этого Байден раздал (Киеву - ред.) по глупости, просто даром. Я не против Украины, но они (США при Байдене - ред.) отдали слишком много… Wall Street Journal неверно осветили ситуацию, написав, что оружие уходило на Ближний Восток. Нет, его отдавали Украине. Ближнему Востоку досталось совсем мало… оружие именно раздаривалось Украине", - сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину , а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ