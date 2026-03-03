Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078313213.html
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине в ущерб безопасности американских союзников на РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:27:00+03:00
2026-03-03T21:27:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
джо байден
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078308405.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078306841.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9480fd1f982d6471964905b0a6c4ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, джо байден, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке

Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб вопросу Ближнего Востока

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине в ущерб безопасности американских союзников на Ближнем Востоке на фоне обострения вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США могут использовать испанские базы без одобрения Мадрида, считает Трамп
Вчера, 20:50
"У нас есть высокотехнологичное оружие, и многое из этого Байден раздал (Киеву - ред.) по глупости, просто даром. Я не против Украины, но они (США при Байдене - ред.) отдали слишком много… Wall Street Journal неверно осветили ситуацию, написав, что оружие уходило на Ближний Восток. Нет, его отдавали Украине. Ближнему Востоку досталось совсем мало… оружие именно раздаривалось Украине", - сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп рассказал о худшем сценарии для Ирана
Вчера, 20:37
 
В миреУкраинаРоссияКиевДжо БайденДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала