Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине в ущерб безопасности американских союзников на РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:27:00+03:00
2026-03-03T21:27:00+03:00
2026-03-03T21:27:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
джо байден
дональд трамп
сергей лавров
нато
Новости
ru-RU
в мире, украина, россия, киев, джо байден, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб безопасности на Востоке
Трамп раскритиковал Байдена за помощь Киеву в ущерб вопросу Ближнего Востока
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабную военную помощь Украине в ущерб безопасности американских союзников на Ближнем Востоке на фоне обострения вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"У нас есть высокотехнологичное оружие, и многое из этого Байден раздал (Киеву - ред.) по глупости, просто даром. Я не против Украины, но они (США при Байдене - ред.) отдали слишком много… Wall Street Journal неверно осветили ситуацию, написав, что оружие уходило на Ближний Восток. Нет, его отдавали Украине. Ближнему Востоку досталось совсем мало… оружие именно раздаривалось Украине", - сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Трамп
неоднократно заявлял, что Вашингтон
больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину
, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО
для дальнейшей передачи ВСУ
.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.