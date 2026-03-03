Трамп считает Испанию ужасным союзником США по НАТО

Рейтинг@Mail.ru
20:46 03.03.2026
в мире, испания, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, хосе мануэль альбарес, нато
В мире, Испания, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Рютте, Хосе Мануэль Альбарес, НАТО
© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент СШа Дональд Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником США по НАТО.
"Я думаю, что Марк Рютте, глава НАТО, великолепен... Но некоторые европейские страны, такие как Испания, ужасны", - сказал он журналистам во вторник.
Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.
"Я мог бы завтра, а еще лучше - сегодня, прекратить всю (торговлю - ред.) с Испанией, все дела, связанные с Испанией, и имел бы право прекратить это", - заявил Трамп.
Страны НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня 2025 года в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Позже министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остается надежным союзником альянса, но не поддерживает предложение увеличить оборонные траты.
В миреИспанияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарк РюттеХосе Мануэль АльбаресНАТО
 
 
