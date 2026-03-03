Трамп заявил, что у Ирана заканчиваются пусковые установки

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у Ирана якобы заканчиваются пусковые установки.
"У них заканчиваются пусковые установки", - отметил он в интервью газете Politico, добавив, что иранское вооружение "уничтожается".
Американский лидер также указал на то, что он открыт к переговорам с новым руководством Ирана.
"Появляются новые лидеры. Многие хотят эту работу", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.