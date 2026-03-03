Трамп заявил, что у Ирана заканчиваются пусковые установки

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у Ирана якобы заканчиваются пусковые установки.

"У них заканчиваются пусковые установки", - отметил он в интервью газете Politico, добавив, что иранское вооружение "уничтожается".