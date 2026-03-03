Трамп рассказал о худшем сценарии для Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о худшем возможном сценарии в Иране, заявил, что это будет сохранение подходов властей Исламской Республики.
"Я думаю, что худшим сценарием было бы, мы это сделаем, а к власти придет кто-то, кто так же плох, как и предыдущий, так? Это может случиться. Мы не хотим, чтобы это произошло. Это, наверное, было бы хуже всего", - сказал Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 20:30