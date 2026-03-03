https://ria.ru/20260303/tramp-2078306564.html
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что разрешение конфликта на Украине по-прежнему остается в числе его приоритетных задач. РИА Новости, 03.03.2026
Трамп: урегулирование на Украине остается приоритетным вопросом