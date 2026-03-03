Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом - РИА Новости, 03.03.2026
20:36 03.03.2026
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что разрешение конфликта на Украине по-прежнему остается в числе его приоритетных задач. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, украина, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что урегулирование на Украине остается для него приоритетом

Трамп: урегулирование на Украине остается приоритетным вопросом

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что разрешение конфликта на Украине по-прежнему остается в числе его приоритетных задач.
"Какое место это занимает в моем списке приоритетов? Очень высоко", - сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он также сказал, что считает, что конфликт на Украине не начался бы, если бы выборы в США 2020 года не были сфальсифицированы.
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
