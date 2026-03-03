Рейтинг@Mail.ru
Трамп верит в возможность урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
20:35 03.03.2026
Трамп верит в возможность урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
украина
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
мирный план сша по украине
украина
сша
германия
в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что верит в возможность урегулирования конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность урегулирования конфликта на Украине.
"Я верю, что это произойдёт", - сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Американский лидер заявил, что РФ и Украине придется наладить диалог ради урегулирования конфликта.
"Для танго нужны двое, и они должны найти общий язык. Они должны быть в состоянии разговаривать друг с другом", - сказал Трамп.
В миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцМирный план США по Украине
 
 
